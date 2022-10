Column: wie ziet de zwarte zwaan als eerste?

Premium Financieel

Steeds drukker op arbeidsmarkt: ’Jongere zegt, u hoort nog van me’

Het aantal werklozen is in september verder gestegen. Tegelijkertijd is het aantal ontslagaanvragen in anderhalf jaar tijd niet zo hoog geweest. Volgens uitkeringsinstantie UWV neemt de onzekerheid op de arbeidsmarkt toe. Bedrijven aarzelen, ondanks de grote personeelstekorten, om mensen aan te neme...