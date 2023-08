Grote muziekbeloftes op Grachtenfestival

„Welkom. Geniet van ons korte concert”, zo klonk de bijna verlegen introductie van vibrafonist Marco Ullstein, naamgever van het sprankelende vijftal. Daarna was het alsof de tientallen aanwezigen in de Amsterdamse Tolhuistuin notenbalk voor notenbalk een andere wereld werden binnengevoerd. Door de ramen van het intieme zaaltje op de eerste verdieping waren alleen de zonbeschenen boomkruinen te zien die onhoorbaar ritselden. Binnen voerden de muzikanten vergenoegd glimlachend de spanning op, terwijl gitarist Emiliano Roca, vooraan op het kleine podium, intense grimassen trok bij zijn rustige spel.

Zo was de intieme setting van de speciale uitvoering voor degenen die de honderd locaties voor het festival beschikbaar stelden, sponsorende organisaties, particuliere donateurs en overige relaties. „Ik hoor tot de groep ambassadeurs van het festival”, formuleerde meervoudig commissaris René Hooft Graafland dat hij particulier donateur is. „Ik kom namens een locatiehouder”, zei Tonko Grever van het Luther Museum, naast Job Noordhof. Deze werkt bij festivallocatie Het Concertgebouw, waar het Marco Ullstein Quintet op 8 november een concert geeft. Zij brachten hun kameraad Remy François mee, relatiemanager van bank JP Morgan, die geen band heeft met het Grachtenfestival. Maar dat komt misschien nog.

Tonko Grever (l.) met Remy François (m.) en Job Noordhof. Ⓒ De Telegraaf

„Dank voor uw steun, voor uw financiering en ook voor uw nou-vooruit-dan-maartjes”, omschreef de scheidende festival- directeur Marie-Luce Bree de sympathieke samenwerking met tientallen partijen. Zo zette zij afgelopen jaren het informele, Amsterdam-brede festival voort met vele intieme uitvoeringen op uiteenlopende plekken. „Mijn opvolger is Anja van Keulen. Die is nu met vakantie”, besloot ze.

Boudewijn Oranje (l.) en Tex Gunning. Ⓒ De Telegraaf

„Jij organiseerde in totaal meer dan duizend concerten. Je liet 2500 tot 3000 jonge mensen optreden”, zei festivalvoorzitter Tex Gunning, die vertrekt als topman na de overname van van LeasePlan. „Een wereld zonder muziek is een wereld zonder spirit! Geen muziek zonder talent”, vatte hij het doel van het festival samen. „Anja van Keulen heeft overigens jonge kinderen”, zei festival-secretaris Boudewijn Oranje nog. „Dit is de laatste zomer dat ze met hen op vakantie kan!” Want het festival is een zomerfestijn.

Donderdag 18 augustus, in Felix Meritis, vindt de eindstrijd plaats om de Festivalprijs van dit jaar. Bij wijze van voorproefje traden violiste Emma Roijackers, zangeres Sabra El Bahri-Khatri en harpist Joost Willemze alvast op voor de festival-relaties. Na afloop van dit intieme concert waren velen het erover eens wie de winnaar zal zijn ...

Joost Willemze. Ⓒ De Telegraaf

Sabra El Bahri-Khatri. Ⓒ De Telegraaf