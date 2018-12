Van Dijkhuizen mag baas ABN AMRO worden

Van Dijkhuizen, de financieel directeur van ABN AMRO, volgt per 1 januari Gerrit Zalm op. De raad van commissarissen van ABN is een externe zoektocht begonnen naar een nieuwe financiële directeur. In de tussentijd is Alexander Rahusen, hoofd controlling, benoemd als ad interim financieel directeur.

