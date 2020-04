Olieprijs veert even op na akkoord productiebeperking

New York - De olieprijs had kortstondig een opleving nadat bekend werd dat de grootste olieproducerende landen een deal hebben gesloten over productiebeperking. Een vat Amerikaanse olie stond 9 procent in de plus op bijna 25 dollar en Brentolie steeg 6 procent tot 31,54 dollar per vat. Vrij snel daarna zakten de prijzen weer in.