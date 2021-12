Premium Het beste van De Telegraaf

Column: beleggen in crypto’s kent zijn voor- én nadelen

Door Sandra Molenaar

Ik bezit geen digitale valuta en heb ze ook nooit gehad, maar mijn stiefzoon wel. Zo gaat het wellicht vaker, want uit recent onderzoek blijkt dat ruim een kwart (27%) van de jongvolwassenen belegt in ’crypto’, zoals bitcoin en ethereum; 42% belegt daarnaast ook traditioneel in aandelen, fondsen of obligaties. Daar valt wat vóór te zeggen, en veel tegen.