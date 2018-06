Beurstips Hendrik Jan Davids voor 2017

ArcelorMittal: Het staalconcern dat dit jaar al zeer goed heeft gepresteerd zal volgens Davids in 2017 gaan profiteren van een verder herstel in de staalmarkt.

DSM: Het fijn- en chemieconcern dat na een sterke eerste helft van het jaar met een koerspiek in september van boven de €60 terrein moest prijsgeven is in de visie van Davids ten onrechte teruggevallen.

Flow Traders: De beursintermediair waar beleggers dit jaar nog weinig plezier van hebben gehad, zal profijt trekken van de aanhoudende volatiliteit op de beurzen, meent Davids.