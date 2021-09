Zorgvakbond ’onaangenaam verrast’ door ’onacceptabel’ registratieplan kabinet

„Medische gegevens zijn niet voor de werkgever”, zegt Salden in een eerste reactie. „Je gaat je afvragen of er straks ook alcohol- of drugstesten mogen worden afgenomen, of dat werkgevers ook naar vaccinaties tegen andere infecties mogen vragen.” Het is werkgevers in Nederland in principe verboden om personeel te vragen naar hun medisch dossier, maar De Jonge wil daar nu dus een uitzondering op maken voor de zorg.

Bekijk ook: Dit zijn de versoepelingen en restricties op een rij

„We weten dat 95% van het zorgpersoneel gevaccineerd is, en dat deze professionals weten hoe ze het risico op besmetting zo klein mogelijk moeten houden”, aldus Salden. „Bovendien hebben we al een tekort aan zorgpersoneel, en een hogere uit- dan instroom. Deze mensen willen niet nog een keer in een uitzonderingspositie belanden.”

Vaccinatiedwang

Ook CNV is tegen een registratieplicht van personeel. De bond blijft benadrukken dat werkgevers hun medewerkers niet onder druk mogen zetten om zich te laten vaccineren. „Een directe of indirecte vaccinatiedwang is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht”, aldus voorzitter Fortuin. „We zijn tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen.”

„Het vaccin biedt geen garantie tegen besmettingen op de werkvloer, wel tegen ernstig ziekteverloop”, aldus Fortuin. „Mocht het aantal besmettingen weer oplopen, dan roept CNV dit kabinet op om de maatregelen weer te herzien. Tijdig ingrijpen is nodig om zorgmedewerkers niet zwaarder te belasten. De anderhalve meter afstand en striktere hygiëneregels zouden dan bijvoorbeeld weer ingevoerd moeten worden op de werkvloer.”

Thuiswerken

CNV meldt verder de lichte versoepeling van het thuiswerkadvies prima te vinden. Volgens de bond zijn veel thuiswerkers eenzaam. „We roepen werkgevers op om de veiligheid op kantoor wel te garanderen. Werknemers die zich niet veilig voelen op de werkvloer, moeten zich vrij voelen om thuis te blijven werken”, stelt Fortuin.