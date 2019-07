Basic-Fit stelt operationeel directeur aan

Zekkri brengt volgens Basic-Fit een "schat aan fitnesservaring" mee die hij zowel binnen als buiten het bedrijf heeft opgedaan. De 43-jarige werkt sinds 2008 voor de onderneming. Binnen Basic-Fit en "voorganger" HealthCity was Zekkri actief in verschillende managementfuncties, waarvan International Strategy & Expansion Director de recentste is. Voordat hij bij Basic-Fit kwam, werkte hij in verschillende rollen bij Fitness First.

Als operationeel directeur zal Zekkri de fitnessactiviteiten van Basic-Fit onder zijn hoede krijgen. Daarbij blijft hij rapporteren aan topman Moos.