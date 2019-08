Nieuwe baas voor moederbedrijf Taco Bell en KFC

De 55-jarige Gibbs is momenteel 'president' en operationeel directeur bij de onderneming. De 62-jarige Creed gaat aan het einde van het jaar met pensioen, na een dienstverband van 25 jaar bij Yum. Hij was sinds begin 2015 topman. Hij zal wel nog een jaar in deeltijd als adviseur aan Yum verbonden blijven.

