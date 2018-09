'Sligro doet kleine overname'

Sligro meldde de prijs van Tintelingen niet, maar KBC verwacht gezien de omvang van het bedrijf een niet al te hoog prijskaartje. Tintelingen realiseerde vorig jaar een omzet van 8 miljoen euro.

De overname geeft Sligro de kans om zijn producten via meerdere afzetkanalen te slijten, aldus de analist. Daarnaast kan zo meer online-kennis worden opgedaan.

KBC handhaafde zijn accumulate-advies voor het aandeel Sligro. Dat noteerde donderdag rond 09.25 uur 0,2 procent in de plus in een vlakke MidKap, op 32,80 euro.