Klant vaag over cryptohandel, bank mag rekening opzeggen

In juni vorig jaar beëindigde ABN Amro de bankrelatie „omdat de consument onvoldoende informatie had gegeven over haar transacties bij het handelen in cryptovaluta”. Bovendien werd de klant voor vijf jaar opgenomen op de interne zwarte lijst.

Volgens de klant had ze wel alle beschikbare informatie overgelegd. Alleen beschikte ze naar eigen zeggen over veel informatie niet (meer). Zo had zij via haar vriend en anderen gehandeld in crypto, maar daarover had zij geen documentatie. „De consument vindt dat de bank onterecht maatregelen heeft genomen want de bank kan helemaal niet aantonen dat sprake is van geldwitwassing. Dit druist in tegen het beginsel dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen”, zo schetste de geschillencommissie van het Kifid haar stelling. De vrouw eiste herstel van de bankrelatie en een schadevergoeding van €50.000 omdat zij zonder de rekening niet in crypto kon handelen.

ABN Amro bleef erbij dat de consument onvoldoende had meegewerkt aan het onderzoek naar witwassen. Zo had de bank vragen gesteld over „grote bedragen” die de vrouw aan haar vriend had overgemaakt. „De consument heeft hierop gereageerd met de enkele stelling dat deze bedragen aan haar vriend zijn betaald omdat zij crypovaluta van hem heeft gekocht, maar zij heeft geen inzicht gegeven hoeveel cryptovaluta zij hiervoor heeft ontvangen”, zo staat in de uitspraak van het Kifid.

Ook kon de vrouw geen totaaloverzicht aanleveren van alle transacties die zij via cryptoplatformen heeft verricht. Het Kifid vond dit alles voldoende om ABN Amro gelijk te geven. De bank hoeft de relatie niet te herstellen en mag de vrouw op de zwarte lijst zetten.