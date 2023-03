Premium Het beste van De Telegraaf

Philips-topman Roy Jakobs: ’Dit jaar eerste schikkingen in apneu-affaire’

'Eerst de operatie draaiend houden, dan cash dividend.'

De in oktober bij Philips aangetreden ceo Roy Jakobs zette direct het mes in 4000 banen en kondigde in januari nog een reorganisatie aan ten koste van 6000 arbeidsplaatsen, waarvan 1100 in Nederland. Forse bezuinigingen op het voormalige Natlab beroven Nederland misschien van een deel van zijn onderzoekskracht, maar Philips zal er sterker door worden, verwacht hij. „Er zijn afdelingen die alleen maar onderzoek doen dat extern wordt verkocht.”