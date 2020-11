HeadFirst mengt zich met overname tussen flexreuzen

Ceo Han Kolff van HeadFirst moet het bedrijf verder laten groeien, ook internationaal. Ⓒ Foto Telegraaf / Michel van Bergen

Met de overname van Between Staffing is miljardenbedrijf HeadFirst Group opgeklommen tot tweede partij in de flexbranche. De pijlsnelle opmars van de flexmarkt wordt met argusogen bekeken door vakbonden en zzp-organisaties die vinden dat de risico’s worden afgewenteld op werkenden. Onterecht, volgens ceo Han Kolff. „Nu we groter worden willen we graag meedoen aan dat debat.”