Hypotheekrente blijft maar in recordtempo oplopen

Amsterdam - Het einde van de stijging van hypotheekrentes is nog niet in zicht. Afgelopen week liepen de hypotheekrentes opnieuw op. In zeven maanden tijd is de rente voor tien jaar vast met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) met maar liefst 176% gestegen.