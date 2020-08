Thuisblijven voor gezin in coronatijd geen reden ontslag

Een vader die thuisbleef om voor zijn zoontje te zorgen, had niet op staande voet ontslagen mogen worden. Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

Amsterdam - De chef werkplaats van metaalbewerkingsbedrijf Technibear kwam in een lastig parket door de corona-uitbraak. Zijn chronisch zieke vrouw kan niet zelfstandig voor hun zoontje zorgen, dus hadden zij met de sluiting van de kinderopvang een probleem. Toen de vrouw en het zoontje ook coronaverschijnselen kregen, bleef hij thuis. Om die reden had hij niet ontslagen mogen worden, oordeelt de rechtbank in Alkmaar.