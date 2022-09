Premium Het beste van De Telegraaf

Column: overheid moet boetekleed aantrekken in spaartaksaffaire

Gerben Everts

Staatssecretaris Van Rij, nota bene zelf ooit belastingadviseur, laat spaarders die zo’n adviseur niet hadden in de kou staan. Ⓒ ANP/HH

Bewust en onbewust wordt u dagelijks gestuurd in het maken van keuzes. Aanbieders verleiden u te kiezen voor net iets meer of duurder dan u eigenlijk van plan was. Deze ’nudging’ werkt in de praktijk uitstekend. Consumenten zijn goed van vertrouwen en passen besluiten aan aan psychische en sociale druk.