Ex-topman Tata weg bij zes dochterbedrijven

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg maandagmiddag op basis van een brief die Mistry aan aandeelhouders zou hebben geschreven.

Mistry weigerde tot nog toe om vrijwillig de posten op te geven die hij eerder bij Tatabedrijven uit hoofde van zijn positie als ceo van de holding had ingenomen. Tata is meestal niet de enige aandeelhouder in de bedrijven die onder zijn paraplu opereren, maar heeft in veel gevallen een groot minderheidsbeland. Het concern dat nu weer wordt geleid door Ratan Tata, is daarom procedures gestart om Mistry ook daar weg te krijgen. Deze week zou bij diverse van deze bedrijven gestemd worden door aandeelhouders om Mistry uit zijn functie te zetten.

Bij Tata Steel, eigenaar van onder andere het voormalige Hoogovens te IJmuiden, werd Mistry vorige maand al aan de kant geschoven.