Bonden willen direct van topvrouw Proximus af

Brussel - Belgische vakbonden eisen dat telecombedrijf Proximus per direct alle contacten verbreekt met topvrouw Dominique Leroy, nu ze is voorgedragen als hoogste bestuurder van KPN. De bonden vrezen dat ze het Belgische telecombedrijf in slechte staat zal achterlaten, om vanuit Nederland een "telecomaanval op België te lanceren".