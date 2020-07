Droogte langs de Waal bij Druten Ⓒ ANP/HH

Volgens het Nederlandse weerinstituut KNMI beleefden we in 2020 in Nederland het warmste voorjaar ooit gemeten. Dat zorgt ervoor dat op allerlei plekken aanpassingen nodig zijn. Waterschappen gaan de komende jaren €1,7 miljard investeren, aldus de Unie van Waterschappen.