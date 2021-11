Acceptgiro verdwijnt in 2023

Het betaalmiddel wordt elk jaar minder gebruikt, de gemiddelde daling ligt op 30%. In 2023 zouden er nog maar 2 miljoen worden ingevuld, en dat is wat Currence betreft te weinig.

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd. Midden jaren negentig werden er 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt. Het overgrote deel van de verstuurde acceptgiro’s wordt nu al weggegooid nadat de ontvanger de rekening via mobiel bankieren of internetbankieren heeft voldaan.

De laatste verzenders van acceptgiro’s zullen door de Betaalvereniging, banken en andere financiële dienstverleners worden geholpen bij hun overstap naar alternatieven.

Het einde nadert al tijden voor de acceptgiro. Eerder was al afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar dat werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In mei van dit jaar concludeerden de Betaalvereniging en Currence dat het ’binnen een paar jaar’ einde oefening zou zijn. Toen waren er nog ’geen concrete plannen’ voor het einde van de betaalkaart, een krap halfjaar later dus wel.