Flinke knauw voor industrie eurozone

De inkoopmanagersindex kwam uit op een stand van 45,9 waar economen op een stand van 47,3 hadden gerekend. Een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp. In november kromp de industrie ook al, toen kwam de index uit op een stand van 46,9.

De dienstensector in de eurozone groeide wel. De inkoopmanagersindex voor die sector bereikte een stand van 52,4, iets boven de 52 die economen voorzagen. De gecombineerde inkoopmanagersindex kwam uit op 50,6.

Moeilijke maand

Ook de Duitse industrie kent een moeilijke maand. De inkoopmanagersindex kwam uit op een stand van 43,4. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een stand van 44,6. In november was de index uitgekomen op 44,1.

De Duitse dienstensector noteerde een stand van 52, volgens verwachting van de economen. De samengestelde index kwam uit op 49,4. Hier hadden economen een stand van 49,9 voorzien.

Minimale toename

De bedrijvigheid in de Franse industrie nam minimaal toe met een stand van 50,3. Economen hadden door de bank genomen op een veel sterkere groei van 51,5 gerekend. De Franse dienstensector kwam uit op 52,4 tegen een verwachtte 52,1

Ook in de Britse industrie nam de bedrijvigheid af naar een niveau van 47,4, terwijl de verwachting een stijging naar 49,2 was. De Britse dienstensector daalde naar 49, waar een stijging naar 49,3 was verwacht.