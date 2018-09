Kleine minnen op Wall Street

Ⓒ BLOOMBERG

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. Daarmee stokte voorlopig de opmars die Wall Street de afgelopen periode keer op keer recordstanden bezorgde. Beleggers in de VS moesten het de laatste sessie van de week doen met een nagenoeg lege agenda.