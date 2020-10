Meer klachten over zorgverzekering

Over alle zorg-, schade- en levensverzekeringen kwamen in 2019 bij de in totaal 176 aanbieders bijna 170.000 klachten binnen, blijkt uit een uitvraag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is 6% meer dan in 2018.

Ruim de helft van de klachten, bijna 86.000, ging over zorgverzekeringen, de grootste deelmarkt in premieomvang en aantal polissen. Vooral de basisverzekering was bron van onvrede met 61.000 grieven.

Over schade- en levensverzekeringen zijn verzekerden in 2019 beter te spreken dan een jaar eerder. Over de motorrijtuigenverzekering werd in 2019 eveneens 15% vaker geklaagd, over de ’overige schadeverzekeringen’, zoals telefoon- en witgoedverzekeringen, nam het aantal klachten juist af met 17%.

Afhandeling klachten

De AFM heeft bij de verzekeraars ook navraag gedaan naar de duur van de afhandeling van de klachten. Gemiddeld gebeurt dat in veertien dagen. Bezwaren over de annuïteitenverzekering (overlijdensrisico) nemen de meeste tijd in beslag, gemiddeld 35 dagen. Klachten over de reisverzekering worden het snelst opgelost, gemiddeld binnen negen dagen.

De klachtenrapportage, die over 2019 voor de tweede keer is samengesteld, helpt om het toezicht op de verzekeringsmarkt efficiënter en effectiever te maken, zegt waakhond AFM. De rapportage zegt niets over of de klacht gegrond was en hoe deze is afgehandeld.