Online Seminar: gaat inflatie roet in het eten gooien komend beursjaar?

Dit jaar zat de vaart er tot eind november zeer goed in gesteund door de overwegend uitstekende bedrijfscijfers. Recent is de opmars van de AEX wat stilgevallen mede doordat beleggers maken zich niet alleen zorgen maken om de ontwikkelingen rond corona maar vooral om de inflatie. Want hoge inflatie kan normaliter beurskoersen doen stokken. Zal dat in 2022 het geval zijn of is het deze keer anders?

De beleggingsexperts Nico Bakker (BTAC), Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer) en Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) zullen tijdens het seminar hun visie geven over de impact van inflatie en andere actuele economische ontwikkelingen op de beurs.

Bovendien zullen de experts onder leiding van Janneke Willemse negen concrete handelstips geven die interessant zijn voor 2022. Ook geven ze aan de risico’s zijn van het beleggen.

Op donderdag 16 december van 20:00 uur tot 21.00 kunt u de uitzending live volgen. Ook kunt u de experts vragen stellen. Klik hier om in te schrijven.