Ondanks gebrek aan perspectief werft horeca weer personeel

Ook in de bouwsector is ruim vraag naar personeel. Sinds november is sprake van een flinke groei van het aantal geplaatste vacatures. Op dit moment ligt het vacatureniveau ruim 20 procent boven het niveau van voor de corona-uitbraak. De reden is volgens Indeed dat er grote vraag is naar huizen op de huidige krappe woningmarkt.

Ook het aantal vacatures voor de functie van verpleegkundige en in de individuele gezondheidszorg ligt nog steeds hoog. Maar het aantal vacatures in de gehele verpleegkundesector daalt licht voor de tweede maand op rij. Er is nog wel een tekort aan verpleegpersoneel, merkt de vacaturesite. "Een aantal gezondheidszorginstellingen liet afgelopen week weten de reguliere en planbare zorg af te schalen, zodat er meer capaciteit naar coronazorg kan."

Over het algemeen blijft de arbeidsmarkt in Nederland zich langzaam herstellen. Het aantal vacatures ligt op krap 8 procent onder het niveau van voor de coronacrisis, terwijl dat een maand geleden nog 13 procent was, volgt uit cijfers van Indeed. Of de trend van een aantrekkende arbeidsmarkt blijft doorzetten, hangt af van mogelijke versoepelingen en de ontwikkelingen in de vaccinatiecampagne, is de verwachting van Indeed-strateeg Arjan Vissers.

