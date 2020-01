Olie en goud stijgen hard na Iraanse aanval op VS-bases

De Amerikaanse WTI-olieprijs dikte aan tot net iets boven $65 per vat, de in Europa gangbare Brent-olie steeg boven $72 per vat.

De Zwitserse frank en Japanse yen, vaak vluchtheuvels, stegen eveneens in waarde na de beschietingen met zeker twaalf raketten de basis Erbil in noord-Irak en de grotere Al Asad-basis in het westen van Irak.

Daarop daalden de beurzen in de VS en Japan met ruim een procent. In Azië noteert de Nikkei woensdagochtend 1,6% verlies, de Hangseng zakt 1,3% en de CSI 300 dipt met 1,3%. De markt koelde wat af nadat Teheran meldde geen oorlog met de VS na te streven.

Ook goud ging dinsdag op woensdag naar het hoogste punt in acht jaar tijd, en koerste woensdasg boven $1600 per troy ounce (31,1 gram) en noteert rond 7:30 $1593. De instroom van beleggingsgeld in goud via indexvolgers of trackers naderde het record van 2572,8 ton van 20212.

Lagere beursopeningen Europa

Europese en Amerikaanse beurzen staan woensdag voor een lagere opening. De future voor de Dow Jones noteerde even 400 punten in het rood.

De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad en mogelijk andere doelen in het land zijn getroffen door een tiental ballistische raketten, bevestigden het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft volgens Amerikaanse media de verantwoordelijkheid voor het raketvuur opgeëist.

De Iraanse staatstelevisie meldde direct na de aanval kort de dood van tachtig Amerikaanse ’terroristen’. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn er voor zover bekend echter geen slachtoffers gevallen.

De Iraanse regering meldde later geen oorlog te zoeken met de Amerikanen. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif heeft zij „proportionele vergelding” voor de Amerikaanse liquidatie van zijn generaal-majaar Qassem Soleimani afgerond.

