Fed grijpt minder hard in bij aanpak inflatie: rente 50 basispunten omhoog

Zoals verwacht heeft de Fed bij het besluit in december wat minder hard op de rem getrapt. Fed-voorman Powell had vorige maand in een toespraak er al op gehint om minder grote rentestappen door te gaan voeren.

De verdere afkoeling van de Amerikaanse inflatie geeft daar ook aanleiding toe. In november liep de inflatie terug van 7,7% naar 7,1%, een grotere afname dan vooraf werd verwacht. De kerninflatie zakte naar 6% op jaarbasis, het laagste niveau sinds december vorig jaar, maar nog wel ruim boven de Fed-doelstelling van 2%.

Naast het rentebesluit kwam ook de zogeheten dot plot, waarin onder meer de prognose voor het toekomstige rentebeleid naar buiten. De gemiddelde verwachting onder de Fed-leden is dat de beleidsrente volgend jaar uitkomt op een piek van 5,25%, een opwaartse bijstelling in vergelijking met de voorspelling in september.

De Fed heeft dit jaar al groot monetair vuurwerk afgestoken om de inflatiestorm in te dammen. Na een eerste renteverhoging in maart met 25 basispunten kwam de Amerikaanse centrale bank in mei opnieuw in actie door er nog eens 50 basispunten bij te doen. Vanaf de zomer greep de Fed nog harder in met een reeks aan rentestappen met 75 basispunten. Met de 50 basispunten in december erbij staat de beleidsrente in een bandbreedte van 4,25 tot 4,5%.