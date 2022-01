Investeringsfonds focust op online marktplaatsen

„Cruciale bedrijfsprocessen zoals logistiek en inkoop gebeuren nu nog vaak volledig online. Dat moet en kan anders”, duidt mede-oprichter van het fonds, Laurens Groenendijk (Just Eat, Treatwell) de specifieke focus op marktplaatsen. „Wij focussen op start-ups die de gehele bevoorradingsketen herzien, waardoor vraag en aanbod zich sneller vinden. Je staat versteld van hoeveel onnodige tussenhandel er nu nog plaatsvindt.”

Hij wijst er op dat een marktplaats ook voor meer transparantie zorgt. „Een aantal jaar geleden was er meestal één dominantespeler die de dienst uitmaakte. Nu kunnen zowel koper als verkoper onderhandelen voor een betere prijs, bestellingen volgen, reviews vergelijken en sneller bediend worden.

Ruim 70% van het fonds is gereserveerd voor start-ups over de grens, omdat marktplaatsen die meer doen dan alleen vraag en aanbod samenbrengen volgens de oprichters van het fonds schaars zijn in Nederland. Recent is in een drietal bedrijven geïnvesteerd: Buildstream dat technisch personeel aan werkgevers koppelt, omscholingsplatform Winc Academy en Reveall dat consumentendata omzet in praktische inzichten.