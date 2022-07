Premium Het beste van De Telegraaf

Supermarkten geërgerd door blokkades boeren: ’Brood als eerste op’

Door Pascal Kuipers

Nijkerk - Boze boeren die een magazijndeur blokkeren zorgen direct voor gaten in het supermarktschap. „De winkels zijn niet meteen leeg, maar vers en producten die klanten veel en vaak kopen zullen niet of minder verkrijgbaar zijn”, zegt Frank Klören, financieel directeur van supermarktketen Boni. „Je koopt nu eenmaal vaker een brood dan een potje paprikapoeder. De snel verkopende producten zijn besteld, maar kunnen we niet uitleveren.”