Industrie eurozone gaat sterk vooruit

De industriële activiteit in de eurolanden groeit volgens de eerste schattingen deze maand in het sterkste tempo sinds begin 2014. Dat geldt zowel voor de industrie in marktleider Duitsland als in Frankrijk, waar de industrie opkrabbelt na een lange periode van krimp.

Dankzij de sterke groei in de industrie wordt 2016 sterk beëindigd, concludeerde Markit-hoofdeconoom Chris Williamson. De cijfers wijzen volgens hem op een economische groei van 0,4 procent in de eurozone in het laatste kwartaal van dit jaar.