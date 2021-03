ACM: vliegmaatschappij aanspreekpunt voor klant van ticketsites

Luchtvaartmaatschappijen moeten consumenten bij annulering van de vlucht volgens de Europese regelgeving de keuze bieden tussen terugbetaling binnen zeven dagen of omboeking van de vlucht. Dat geldt ook als de vlucht is geboekt via een online ticketsite. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan bij stelselmatige overtreding van deze regel optreden tegen de vliegmaatschappij.

De consumenten hadden bij de ILT en de ACM ook geklaagd dat de terugbetaling bij de reisbemiddelaar ook vaak erg lang duurde en dat sommige reisbemiddelaars hiervoor onverwacht kosten rekenden.

De consument kan kiezen om zelf de luchtvaartmaatschappij om terugbetaling te vragen, of de reisbemiddelaar te vragen om dit te doen. Consumenten moeten er wel rekening mee houden dat de 7-dagen termijn voor terugbetaling niet geldt voor reisbemiddelaars, benadrukt de ACM. De consumentenwaakhond gaat opletten of de ticketverkopers vooraf transparant zijn over de eventuele kosten die zij in rekening brengen voor het afhandelen van deze terugbetaling.