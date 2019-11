’Biologisch vlees zal goedkoper moeten’

Eeland baseert zich op onderzoek van Simon-Kucher & Partners. Daaruit blijkt dat slechts een kwart van de consumenten biologisch vlees koopt, hoewel bijna iedereen het een aantrekkelijk product vindt. Met uitzondering van de vegetariërs uiteraard.

De onderzoekers stelden vast dat consumenten gemiddeld tussen de 25 en 30% meer willen betalen voor biologisch vlees. „Het maakt hierbij weinig uit of het om bijvoorbeeld kipfilet of rundergehakt gaat. Dat is opvallend aangezien biologische kip in de supermarkt al snel twee keer zoveel kost als niet-biologische kip, tegenover biologisch rundergehakt waarvoor je slechts 40% extra betaalt”, zegt Eeland in het vakblad Marketing Tribune.

Eeland verwacht wel dat verkoopcijfers en marktaandelen van biologische en duurzame producten blijven groeien, zegt hij in zijn artikel over trends in de voedingsbusiness. Biologisch eten schaart hij daarbij onder de trend dat consumenten bewust bezog zijn met het effect van voeding op hun gezondheid en de omgeving. In het voetspoor van die trend past volgens hem een grotere behoefte aan transparantie bij consumenten over de herkomst en kwaliteit van voedingsmiddelen. Een derde trend die hij signaleert is de opkomst van maaltijd- en boodschappenbezorging