Spreekuur: voor al je vragen over een hypotheek

Vanaf vandaag kan men deze vragen mailen naar [email protected]

Deskundigen zullen komende week de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Daarvoor hebben onder meer De Hypotheekshop, De Hypotheker en Van Bruggen Adviesgroep hun medewerking toegezegd. Ook experts van Vereniging Eigen Huis doen graag mee.

Zij zullen je mails beantwoorden. Aanstaande zaterdag zullen wij dan in de Financiële Telegraaf melden welke vragen het vaakst terugkeerden, uiteraard met zorgvuldige bescherming van ieders privacy.

Verduurzaming

Hoeveel huis krijg ik voor mijn inkomen? Dat is een voor de hand liggende vraag voor het Spreekuur. Bij stellen ligt dat weer anders dan bij alleenstaanden of senioren. De hypotheekexperts weten daar alles van. Een nieuwe kwestie is de financiering van de verduurzaming van het huis.

Oversluiten

Bij de vorige editie werd veel gevraagd of oversluiten loont. Met de verdere daling van de rente, is die vraag actueler dan ooit. Is het verstandig om een hoge boeterente te betalen?

Verhuizen

Of hoe zit het met verhuizen? Kan je dan je hypotheek meenemen? Moet de bank daar aan meewerken? Of wellicht wil je de hypotheekvorm veranderen. Zo is er een veelheid aan hypotheekvragen die je niet zomaar zelf kan beantwoorden. Dus stel je vragen gratis aan de deskundigen.