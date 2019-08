Prinsengrachtconcert met op achtergrond Westertoren. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

De meeuwen en duiven dansten zaterdagavond mee op de muziek van het prachtige 38e Prinsengrachtconcert in hartje Amsterdam. De organisatie had het geluk aan haar zijde, want er brak zelfs een mager zonnetje door, terwijl een paar dagen eerder alleen maar regen was voorspeld.