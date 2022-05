Boete van €50.000 voor misleidende en agressieve verkoop

De kosten per reisvoucher bedroegen €99 of €149, maar die informatie werd achterwegen gelaten. Naar welke stad de reis ging werd ook niet gemeld.

Sommige consumenten ontvingen een mail met een inlogcode, anderen ontvingen helemaal geen informatie. Daarna werden zij meermaals door Travelance en ook door een incassobureau onder druk gezet om te betalen voor een aankoop waarmee ze niet hadden ingestemd en geen relevante informatie over hadden ontvangen.

Consumentenloket

Er zijn ook geen aanwijzingen dat consumenten via de website van Travelance daadwerkelijk een reis konden boeken. Gedupeerde consumenten beklaagden zich hier veelvuldig over via het consumentenloket ACM ConsuWijzer.

„Consumenten onder druk zetten om te betalen voor iets waarmee zij helemaal niet hebben ingestemd, is een agressieve handelspraktijk. Zulke praktijken mogen nooit lonend zijn voor ondernemers. Daarom leggen wij een deze boete op”, aldus Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM. ,,Daarbij houden we rekening met de ernst en duur van de overtreding, maar ook met de omzet en omvang van het bedrijf. Ons advies aan consumenten is: zeg dat je geen interesse hebt, dat je niet meer gebeld wilt worden en verbreek de verbinding.”

Nieuwe regels

De periode waarin dit speelde was in ieder geval van juli 2020 tot half februari 2021. Het bedrijf zegt inmiddels gestopt te zijn met deze verkooppraktijk.

Sinds 1 juli 2021 gelden strengere regels voor bedrijven die consumenten bellen om iets te verkopen. Zij mogen alleen consumenten bellen die daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd of die recent klant zijn geweest bij dat bedrijf voor dit product. Consumenten misleiden of onder druk zetten was ook daarvoor al verboden.