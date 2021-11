’Kijk kritischer naar koopjesdag Black Friday’

Premium Financieel

Koopjesdag duurt in Roermond een week

Met weemoed denkt Pieter van Voorst Vader terug aan Black Friday 2019 in Designer Outlet Roermond. Op de wegen stonden koopjesjagers in een lange file, de winkels bleven tot middernacht open. „Het was onze allerdrukste dag ooit. We hadden 75.000 mensen binnen.”