Oddo Meriten meldt belang in Gemalto

Oddo Meriten Asset Management heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3 procent. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in Gemalto terug te vinden in de registers van de toezichthouder.

Aviva heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 3,2 procent in Gemalto, zo bleek verder. Ook van deze partij zijn geen eerdere meldingen in Gemalto terug te vinden in de registers van de AFM.