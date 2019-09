Energierekening: 100 euro minder belasting

Dat meldt het minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Hoe de energierekening precies uitvalt in individuele gevallen, is ook afhankelijk van andere factoren. Zo speelt het verbruik per huishouden een rol, de verdeling tussen elektriciteit en gas en de toekomstige ontwikkeling van de marktprijzen voor gas en stroom.

Miskleun

Het kabinet zat er afgelopen jaar flink naast met zijn raming voor de energierekening. Die bleek gemiddeld veel harder te stijgen dan destijds op Prinsjesdag was voorspeld. Het ministerie bleek gebruik te hebben gemaakt van verouderde cijfers over de marktprijzen en het energieverbruik.

Bekijk ook: Ambtenaren halsstarrig met miskleun energienota