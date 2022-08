’Unilever betaalt bestuur Ben & Jerry's niet meer’

Het bestuur van Ben & Jerry's en moederbedrijf Unilever liggen met elkaar in de clinch over de verkoop van de activiteiten in Israël. Unilever deed die activiteiten van de hand aan American Quality Products van zakenman Avi Zinger, het bedrijf dat eerder de ijsjes in licentie maakte. Hij weigerde de licentie eerder te verlengen omdat Ben & Jerry's niet meer wilde dat zijn ijs op de bezette Westelijke Jordaanoever zou worden verkocht. Die beslissing kon Ben & Jerry's nemen omdat het, hoewel eigendom van Unilever, een vergaande autonomie heeft met betrekking tot zijn sociale missie. Dat sociaal activisme is een belangrijk onderdeel van het merk Ben & Jerry's.

De beslissing van Ben & Jerry's leverde Unilever hoofdbrekens op. Verschillende Amerikaanse pensioenfondsen van ambtenaren verkochten hun investeringen in het bedrijf omdat hun staten wetten hebben tegen het steunen van bedrijven die Israël boycotten. Ook was er in Israël veel kritiek op het concern.

Met de verkoop van de activiteiten dacht Unilever daar vanaf te zijn. Zingers bedrijf zou het ijs van Ben & Jerry's weer overal in Israël gaan verkopen, maar dan zonder de Engelse bedrijfsnaam. De naam van het bedrijf zou alleen in het Hebreeuws en Arabisch op de verpakking staan.

Het bestuur van Ben & Jerry's was verontwaardigd over die deal en stapte naar de rechter omdat de verkoop in strijd zou zijn met de kernwaarden van het ijsmerk. Unilever, dat 22 jaar geleden Ben & Jerry's overnam, zegt volledig in zijn recht te staan omdat het de financiële en operationele beslissingen mag nemen over het merk.