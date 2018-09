Vraag & Antwoord: Eindejaarsuitkering

Of een werkgever verplicht is te betalen, hangt af van de omstandigheden, aldus arbeidsrechtjurist Edith van Schie voor XpertHR. Als de betaling van een eindejaarsuitkering in de cao, het arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, moet de werkgever zich daar aan houden.

Een eindejaarsuitkering die vrijblijvend is begonnen maar – ongeacht het bedrijfsresultaat – altijd is uitbetaald, zal veelal op grond van gewoonterecht jaarlijks uitbetaald moeten worden. Als een werkgever de eindejaarsuitkering ieder jaar afhankelijk heeft gesteld van het bedrijfsresultaat, hoeft hij in principe niet uit te keren bij een negatief resultaat.

Let op! Een werkgever mag geen onderscheid maken op grond van arbeidsduur. Ook aan parttimers en oproepkrachten moet dus een eindejaarsuitkering betaald worden.