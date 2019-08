ABN en Arcelor liggen dwars in lagere AEX

De AEX-index eindigde 0,5% lager op 545,23 punten. Aan het begin van de handel kroop de hoofdgraadmeter nog dicht naar de 550 punten. De AMX zakte 0,7% naar 800,04 punten.

Ook op de andere grote beurzen in Europa kleurden rood. De Duitse DAX en Franse CAC 40 gleden beide 0,5% weg.

Volgens Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, namen beleggers na twee handelsdagen met stevig koersherstel gas terug in de aanloop naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole eind deze week. Ook kijken ze uit naar de notulen van de Federal Reserve (Fed)en de Europese Centrale Bank (ECB) die morgenavond en donderdag naar buiten komen. „De grote vraag is vooral of de Fed nieuwe renteverlagingen gaat doorvoeren. De markt houdt er sterk rekening mee dat de Fed volgende maand weer in actie komt en mogelijk ook in december. Het is opvallend dat er voorheen pas monetair werd gestimuleerd als er een recessie was, terwijl er nu alle stappen worden gezet om dit te voorkomen. Gelet op de sterke detailhandelsverkopen in de VS in de voorbije maand zal het daar echter niet zo’n vaart lopen met een recessie. Verder wordt afgewacht of de ECB, zoals Zwitserland en Japan al doen, zal overwegen om rechtstreeks aandelen te gaan kopen om de economie te stimuleren.”

Daarnaast zorgde de politieke onrust in Italië voor enige gereserveerdheid bij beleggers. De Italiaanse premier Conte kondigde vanmiddag aan om terug te gaan treden, waardoor er een einde komt aan de de regering van de Vijfsterrenbeweging M5S en de rechts-populistische Lega.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen zakten de financiële waarden NN Group en ABN Amro 1,9% respectievelijk 2,2%. Aegon keek aan tegen een verlies van 1,4%. „De steeds verder wegzakkende rente is rampzalig voor banken en verzekeraars,” benadrukt Nijkamp.

Staalgigant ArcelorMittal leverde met een min van 2,2% de mooie winst van maandag weer deels in. Shell verloor 0,9%, na door de Britse bank Barclays van de kooplijst te zijn gehaald.

IMCD ging met een winst van 2,2% stevig aan kop. Daarmee herstelde de chemicaliëndistributeur enigszins van de stevige neergang sinds eind vorige week in reactie op de tegenvallende jaarprognose.

Betalingsverwerker Adyen, die donderdag met cijfers naar buiten komt, steeg 0,3%. Unilever boekte een winst van 0,1%.

Bij de middelgrote fondsen stond AMG met een plus van 1,5% bovenaan. Maritiem dienstverlener Boskalis leverde met een min van 3,4% de winst van maandag grotendeels weer in.

AScX-aandeel Heijmans had op weg naar de publicatie van de halfjaarcijfers die morgenochtend worden gepubliceerd de wind stevig in de rug. De koers van het bouwbedrijf kreeg er 4,6% bij.

Avantium verloor op de lokale markt 4,9%, na de publicatie van tegenvallende cijfers over het eerste halfjaar. Het bedrijf handhaafde wel de strategische doelen richting de commercialisering van een productieproces voor duurzaam plastic.

Beter Bed lag zeer goed in de markt. De beddenverkoper, die dit jaar al bijna de helft aan beurswaarde zag verdampen, knalde zonder aanwijsbare reden 14% omhoog.

