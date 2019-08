AEX raakt onder druk van banken winst kwijt

De AEX-index stond rond kwart voor drie fractioneel lager op 547,86 punten. De AMX dikte eveneens 0,2% aan op 807,02 punten.

Ook op de andere grote beurzen in Europa smolten de winsten weg. De Duitse DAX en Franse CAC 40 gleden nipt in het rood.

De indexfutures wezen op een licht hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 1% tot 1,4% op maandag.

Beleggers keken uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole eind deze week en naar de notulen van de Fed en de ECB, die woensdag en donderdag gepubliceerd worden. Zij hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over de voorgenomen nieuwe stimuleringsmaatregelen.

Wubbe Bos, analist bij Lynx, benadrukt dat na de sterke herstelbeweging in de voorbije handelsdagen beleggers even een pas op de op plaats maken in de aanloop naar de bijeenkomst van de centrale bankiers. Hij wijst er op dat de rust weer wat is teruggekeerd na de nervositeit in de markt vanwege de recessievrees en de ontwikkelingen op de obligatiemarkten eerder deze maand.

Naast Jackson Hole zal de aandacht ook uitgaan naar de notulen van de Federal Reserve (Fed) die morgenavond naar buiten komen. Volgens Bos is er geen reden voor de Fed om de rente drastisch te gaan verlagen gelet op de stand van de Amerikaanse economie, waarbij vooral consumenten de kar trekken mede doordat de arbeidsmarkt in de VS er nog goed bijligt.

IMCD ging bij de Nederlandse hoofdfondsen met een winst van 2,4% stevig aan kop. Daarmee herstelde de chemicaliëndistributeur enigszins van de stevige neergang sinds eind vorige week in reactie op de tegenvallende jaarprognose.

Betalingsverwerker Adyen, die donderdag met cijfers naar buiten komt, steeg 0,3%. Unilever boekte een winst van 0,9%.

Staalgigant ArcelorMittal leverde met een min van 1,1% de mooie winst van maandag weer deels in. De financiële waarden NN Group en ABN Amro zakten 1,1% respectievelijk 1,4%. ING keek aan tegen een verlies van 0,6%.

Shell verloor 0,1%, na door de Britse bank Barclays van de kooplijst te zijn gehaald.

Bij de middelgrote fondsen stond de toeleveranciers aan de chipsector ASMI met een plus van 1,2% in de bovenste regionen. Maritiem dienstverlener Boskalis leverde met een min van 2,3% de winst van maandag deels weer in.

AScX-aandeel Heijmans had op weg naar de publicatie van de halfjaarcijfers later deze week de wind stevig in de rug. De koers van het bouwbedrijf kreeg er 5,6% bij.

Avantium verloor op de lokale markt 4,4%, na de publicatie van tegenvallende cijfers over het eerste halfjaar. Het bedrijf handhaafde wel de strategische doelen richting de commercialisering van een productieproces voor duurzaam plastic.

Beter Bed lag zeer goed in de markt. De beddenverkoper, die dit jaar al bijna de helft aan beurswaarde zag verdampen, steeg zonder aanwijsbare reden 10,8%.

