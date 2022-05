Premium Het beste van De Telegraaf

’Wat Poetin doet is afstotelijk, pompen dan maar’ Zelfs in Loppersum is er begrip voor gaswinning, ’als ze maar compenseren’

Door Emile Kossen en Andre Spaansen Kopieer naar clipboard

Luit Bijsma heeft een scheur in de muur van zijn garagebedrijf in Loppersum. Maar hij zegt wel: „Ik snap het best wel als de kraan verder open gaat.” Ⓒ Robert Hoetink

Loppersum - Na de aangekondigde gasboycot van Rusland gaan er stemmen op om toch weer meer Gronings gas te winnen. Zelfs in Loppersum, epicentrum van de aardbevingsproblemen, is er best begrip voor. „Als ze er maar eerlijk over zijn.”