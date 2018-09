Verdere verhoging jaartop AEX

Visie technische analyse: Met een intraday-top gisteren bij 472,20 werd de jaartop verder verhoogd. Veel beleggers hebben vooral nog de zijwaartse en saaiwaartse handelsfase in het achterhoofd van ongeveer 20 punten breed. Deze startte in juli en werd vorige week pas structureel beëindigd, een periode van bijna een half jaar in een smalle bandbreedte. Zoomen we uit naar het gehele jaar dan is de beweeglijkheid een stuk groter, namelijk ongeveer 95 punten tussen de top en de bodem.

Deze bodem werd in februari op de borden gezet bij 378,50 na een drie maanden durende correctie van ongeveer 100 punten. Het eerste kwartaal is in het langetermijnbeeld een zeer belangrijk kwartaal geworden. Hij vormde hier een zeer belangrijke bodem waaraan een vergelijkbare langdurige en forse daling voorafging als in 2011-2012. In het eerste kwartaal vond ook een klassieke omkeer plaats waarbij er sprake was van positieve divergentie in het langetermijnbeeld, een doorbraak van de langere dalende toppenlijnen en de vorming van hammers en een bullish engulfing op de weekgrafiek.

Belangrijke hogere bodem bij 445,65

De bodem van 378,50 was ook het startpunt van de huidige en steile opgaande middellangetermijntrend. Deze heeft raakpunten met de bodems van 410 in juni, de 437,60 van november en de recente 445,65. Een viertal raakpunten waarmee er een krachtige opgaande bodemlijn is ontstaan. De zijwaartse handelsfase van 20 punten breed sinds juli dit jaar viel prima binnen de grenzen van deze opgaande middellangetermijntrend.

Alleen tijdens de Trump-terugval viel de AEX zeer kortstondig en nipt onder deze opgaande bodemlijn. Opvallend is verder dat de recente hogere bodem bij 445,65 ook gepaard ging met de vorming van een dubbel bodempatroon, een hammer en een bullish engulfing. Buiten de test van de sinds februari stijgende bodemlijn wist de AEX toen ook op een haar na het opgaande 200-daags gemiddelde te testen. Een prachtige opzet voor de recente structurele opwaartse doorbraak door de zware 458-grens.

1e half jaar 2017 richting de 510?

Inmiddels is de AEX ongeveer 27 punten opgelopen in een relatief kort tijdsbestek. Ook naderde hij gisteren op ongeveer 2,5 punt na de onderkant van mijn volgende doelzone (475 – 485). Daarbij werd een doji (twijfel-candlestick) op de borden gezet. We moeten dan ook in de komende paar weken zeer alert zijn op de vorming van toppatronen. Waar en wanneer precies de volgende top geplaatst kan worden, is absoluut niet te voorzien. Ik acht de kans op een beweging tot ongeveer 480 nog mogelijk in de komende twee weken.

Wel verwacht ik dat de kans hierna groot is dat een tijdelijke top gevormd gaat worden en de AEX een volgende (forsere) terugval danwel normale correctie zal inzetten voor de vorming van een volgende hogere bodem. Dit is een normale reactie na een krachtige opgaande beweging om de koopdruk even van de ketel te halen. Dit neemt overigens niet weg dat mijn volgende doel voor de komende maanden is te vinden bij de zone 495 – 510 en zelfs een doorbraak boven de top van de huidige bullmarkt (sinds 2009) van 510 acht ik in het eerste half jaar van 2017 zeer goed mogelijk. Maar zover is het nog niet en voordat een dergelijk niveau wordt behaald is de kans groot dat er meerdere tussentijdse correctieve bewegingen hebben plaatsgevonden.

Binnenkort topvorming en afkoelingsperiode?

Waar liggen nu de belangrijkste punten in het kortetermijnbeeld? Aan de bovenkant ligt een klein puntje bij 473, maar de zware novembertop is bij 475 te vinden. Deze werd gisteren dus al bijna behaald. Daarboven ligt nog een punt bij 480,80 en het Fibonacci-projectieniveau van 485. Maar zoals gezegd, moeten we vooral toppatronen in de gaten houden aangezien het onmogelijk is te voorspellen waar een top precies gevormd gaat worden. Aan de onderkant ligt als eerste punt de oude jaartop van 466,20.

Daaronder ligt nog een punt bij 463 (oktobertop) en de recent gevormde opwaartse gap tussen de 459,80 en 460,70. Het eerste Fibonacci-retracementniveau van de gehele opgaande kortetermijnbeweging ligt overigens bij 462,50. Een kleine terugtest richting de 463 – 466 of zelfs lager in de komende dagen zou overigens nog geen verandering aanbrengen in mijn visie dat in de komende weken de AEX eerst zijn jaartop verder zal verhogen voordat een zwaardere terugval dan wel normale correctie zal plaatsvinden. De markt blijft krachtig, maar de boog begint gespannen te raken voor een normale terugval om de markt wat af te koelen.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Disclaimer Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office.