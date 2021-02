Premium Financieel

Dit nieuwe drankje is hot bij studenten

Het licht-alcoholische drankje seltzer is hot in de VS maar lijkt in Nederland vooralsnog moeizaam voet aan de grond te krijgen. Onzin, meent ondernemer Ernest Menten: „In de studentenhuizen worden we met treetjes tegelijk naar binnen gereden. Alleen de supermarkten zien het nog niet.”