Slechtere vooruitzichten voor Franse economie

PARIJS (AFN) - De economische vooruitzichten in Frankrijk zijn er het laatste halfjaar niet beter op geworden. De Franse centrale bank rekent voor volgend jaar op een groei van 1,3 procent, net zoveel als in 2016. In juni werd nog uitgegaan van 1,4 procent groei dit jaar en 1,5 procent in 2017.