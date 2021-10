Premium Het beste van De Telegraaf

Hedgefonds bezorgt Takeaway-topman Jitse Groen keiharde boodschap

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Alexander Captain, de grote man achter hedgefonds Cat Rock Ⓒ Foto REUTERS JUST EAT TAKEAWAY 66.7 -1.91 %

Amsterdam - ’Verkoop je Amerikaanse droom voor 31 december, of anders...’ Dat is de boodschap die Thuisbezorgd-oprichter Jitse Groen van een grootaandeelhouder en voormalig bondgenoot maandag op de mat kreeg. ’Do or die’, typeert een betrokken kenner de deadline.