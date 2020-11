FrieslandCampina ’moest wel optreden’ door tweede coronagolf

Amersfoort - FrieslandCampina kon niet anders. Wegvallende horeca-omzet, malaise in olieproducerende landen en tegenvallende wisselkoersen, de directe en indirecte gevolgen van de coronacrisis doen overal pijn en noopt tot snel ingrijpen. Zo worden de financiële werkzaamheden in Wolvega en het hoofdkantoor in Amersfoort overgeheveld naar Boedapest.