Eerste Nederlandse bananenfabriek geopend

Via een geautomatiseerd pel-, sorterings- en rijpingsproces gaat de fabriek het eerste jaar drieduizend ton ’afgekeurde’ bananen tot puree verwerken. Deze puree dient als grondstof voor de eigen voedingsproducten en die van andere partijen zoals voor smoothiemakers en ijsfabrikanten. In de komende jaren zal de fabriek opschalen om in de volledige vraag naar bananenpuree in Europa te kunnen voorzien.

In de EU worden jaarlijks gemiddeld 120.000 ton bananen om cosmetische redenen vernietigd door de douane. Sunt strijdt sinds 2019 tegen deze onnodige verspilling en maakt bananenbrood en ’baked donuts’ van bananenpuree van geredde bananen.

Door de bananenpuree voortaan in Nederland te maken, nemen de kosten wel toe. „Het Nederlandse importtarief voor bananenpuree is 0%, maar voor afgekeurde bananen waar je puree van wilt maken betaal je gewoon hetzelfde als voor verse bananen”, aldus Sunt-oprichter Laura Hoogland. „Deze regels werken verspilling in de hand.” Hoogland voert een lobby om de regels te veranderen. Onlangs is een motie aangenomen in de Tweede Kamer om een aparte goederencode voor afgekeurde bananen te hanteren.