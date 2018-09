Aegon zet mes in Amerikaanse tak

Aegon verwacht zijn kosten eind 2018 in totaal met 350 miljoen euro te hebben verlaagd, waar eerder werd gemikt op 200 miljoen euro aan besparingen. Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts liet in augustus al weten op zoek te zijn naar meer bezuinigingsmogelijkheden en zei dat de activiteiten in de VS daarbij onder de loep zouden worden genomen.

Met de extra besparing kan Aegon voldoen aan zijn doel om in 2018 een rendement op eigen vermogen van 10 procent te realiseren, aldus Wynaendts. Hij bevestigde verder het doel om in de periode van 2016 tot en met 2018 2,1 miljard euro uit te keren aan aandeelhouders. Daarvan wordt 950 miljoen euro dit jaar gerealiseerd.

Dollar

Aegon heeft onder meer besloten om te stoppen met de verkoopkanalen Affinity, Direct TV en Direct Mail. Hierdoor valt in de komende drie jaar 100 miljoen dollar aan kapitaal vrij, terwijl het onderliggend brutoresultaat met circa 25 miljoen dollar per jaar daalt.

De verzekeraar sluit verder drie kantoren in de VS, als eerste stap in de beperking van zijn vestigingen in het land. In de VS wordt nu gemikt op 300 miljoen dollar aan bezuinigingen eind 2018, wat een verdubbeling is van het oorspronkelijke doel.

Winstgevendheid

Aegon haalt verreweg het grootste deel van zijn inkomsten uit de VS, waar het bedrijf actief is met het in 1999 gekochte dochterbedrijf Transamerica. Het concern kampt net als concurrenten met de lage rente, de kosten van strenger toezicht op de verzekeringssector en de lagere winstgevendheid van veel producten.

Het bedrijf benadrukte in de VS goed gepositioneerd te zijn voor groei in belangrijke segmenten. ,,De winstpotentie van de onderneming is divers en breed in de groeiende markt voor pensioenen en heeft een toonaangevende positie op de markt voor levensverzekeringen, ongevallen- en aanvullende ziektekostenverzekeringen'', aldus Aegon.